犬と一緒に寝ると運気が下がる？ みなさんは『犬と一緒に寝ると運気が下がる』という話を聞いたことはありませんか？愛犬の温もりを感じながら一緒に寝る時間は至福のとき…そんな飼い主さんも多いはず。こんな話を聞くとショックを受けるかもしれません。 風水的な観点では、犬は活動的な「火」のエネルギーを持つため、休息の場所である寝室にいると気が休まらず、健康運などに影響が出るとされます。そのため『