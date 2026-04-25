日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に挑戦する井岡一翔（37＝志成）の陣営の“不気味”な動きを取り上げた。井岡陣営は拓真の公開練習を1人も視察にいかなかった。これには和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長も「見