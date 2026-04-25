女優・奥仲麻琴が23日、自身のインスタグラムを更新。久々に美容室を訪れたことを報告した。 【写真】ひざの上に天使発見明るい髪色で抱っこやさしいママの顔に 奥仲は「3ヶ月ぶりの美容室」と記し、今回のヘアスタイルのコンセプトを「暖かくなってきたので明るくしてもらいました」と説明した。2025年12月には第1子女児の誕生をインスタグラムで報告。4カ月を過ぎた娘と花見に行ったことをつづった19日の投稿と比べる