女優・奥仲麻琴が23日、自身のインスタグラムを更新。久々に美容室を訪れたことを報告した。



【写真】ひざの上に天使発見 明るい髪色で抱っこ やさしいママの顔に

奥仲は「3ヶ月ぶりの美容室」と記し、今回のヘアスタイルのコンセプトを「暖かくなってきたので明るくしてもらいました」と説明した。2025年12月には第1子女児の誕生をインスタグラムで報告。4カ月を過ぎた娘と花見に行ったことをつづった19日の投稿と比べると、かなり明るめのブラウンになった印象を受ける。



これまで抱っこひも姿のお散歩姿をはじめ、12日には「お天気がいいので今週もピクニック」と、出産後の育児の様子を伝えている奥仲。「一時期よりはマシになったけれどこの1ヶ月 抜け毛も始まっててゴソっと抜けるとびっくりする」と続け、座って娘を抱っこしながら笑みを浮かべる写真をアップした。



ファンからは「あかたんもまこたんもかわいい」「天使のほっぺたすぎて泣ける」「可愛いママで羨ましい」「すっかりママの顔が似合うように」など、愛あふれる母娘の姿にコメントが寄せられていた。



奥仲は09年からアイドルグループ「PASSPO☆」のメンバーとして活動。12年には「仮面ライダーウィザード」でヒロインを務めた。24年に一般男性との結婚を発表している。



（よろず～ニュース編集部）