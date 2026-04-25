青やピンクなどビビッドな派手髪にオーバーオール姿のアラレさんは、ポップでカラフルなタトゥーを得意とするZ世代の彫り師だ。TikTokとインスタグラムのフォロワーは合計で5.8万人。1900万回以上も再生されているリール動画もある。【画像】「左頬にティラノ、右頬にトラバサミ…」顔、首、腕、お腹の全身にびっしりタトゥーが刻まれたアラレさんのグラビア写真を全部見る彼女のかわいい個性的なタトゥーは若い世代の心をつか