青やピンクなどビビッドな派手髪にオーバーオール姿のアラレさんは、ポップでカラフルなタトゥーを得意とするZ世代の彫り師だ。TikTokとインスタグラムのフォロワーは合計で5.8万人。1900万回以上も再生されているリール動画もある。

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彼女のかわいい個性的なタトゥーは若い世代の心をつかみ、香港から予約するお客さんもいるという。なぜ彼女は彫り師になったのか。タトゥーとの出会いについて話を聞いた。



アラレさん

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お腹に彫ったデザインをきっかけにタトゥーにハマる

――タトゥーと出会ったきっかけを教えてください。

アラレ 最初はボーカロイドの音楽にどっぷりハマっていました。YouTubeで音楽をディグっているうちにダンスミュージックのEDMにたどりついて、それから海外のアーティストのミュージックビデオを見るようになったんです。

例えば、アメリカで活動しているラッパーのマシン・ガン・ケリーさんや日本だとラッパーのNENEさんとか。彼らの動画がきっかけでタトゥーに興味を持つようになりました。そうしているうちに法的にタトゥーが彫れる18歳になって。「もう入れられるじゃん！」と思って、スタジオを予約しました。

――どのようにスタジオを探したのでしょうか。

アラレ あまりハッキリとは覚えていませんが、Googleマップかインスタグラムで調べました。私は内気な性格でコミュニティに所属するのが苦手だったので、タトゥーのことを相談できるような友達はいなくて。ひたすらネットで情報収集していましたね。

スタジオの彫り師さんに、事前にシャンデリアのようなデザインを送って、お腹に大きく黒色のタトゥーを入れてもらいました。大きさ的には今あるタトゥーの中で一番でかいものを。

――ファーストタトゥーを彫った時のことを教えてください。

アラレ 施術が始まるとキュイーンって音が鳴り始めて、歯医者さんに来たような緊張感がありました。でも、始まってしまえば「ああ、こんなもんか」って感じです。事前に想像していたよりも全く痛くなくて。猫に引っかかれたり、ボールペンでカリカリカリッてやるような痛みでした。

夕方に始めたんですけど、終わったのは夜中。彫り終わった時はすごくうれしくて。すぐに2個目のタトゥーを彫ろうと思いました。

※痛みは部位によって大きく異なります。皮膚の薄い二の腕内側は強い痛みを感じることも。

――2個目のタトゥーはすぐに彫ったんですか。

アラレ 1個目のタトゥーのかさぶたが治った2週間後だったかな。

当時は今のような保護フィルムがなく、治りも遅い傾向がありました。現在は施術後にフィルムを貼るのが一般的で、私は5日〜1週間ほどの使用をおすすめしています。

フィルムを使うことで治りをサポートし、インクが抜けにくくなったり、かゆみの軽減にもつながります。私が施術を受けた当時はフィルムを貼る彫り師さんはあまりいなかったので、かさぶたが乾燥しないよう常に保湿を心がけ、ケアには特に気を使っていました。

「手の甲に彫った時にようやく家族に気づかれました」

――腕は目立つ場所ですよね。周囲の反応はありましたか。

アラレ 最初は妹に言ったんですよ。ルンルンな気分で見せたら「へえ。よかったじゃん」と寄り添った反応をしてくれて。お腹も腕の内側もシャツで隠れる場所だったので、手の甲に彫った時にようやく他の家族に気づかれました（笑）。

――彫り師になる方はイラストや絵を描くのが好きな人が多い印象ですが、アラレさんはいかがでしたか。

アラレ 幼い頃から漫画家になりたいと思っていました。小学生の時は自由帳にオリジナル漫画を描いていたんですけど、中学生くらいに完成させた漫画がないことに気づいたんです。途中まで描いたものはいっぱいあるけど、物語を最後まで完成させることができなくて。「これだと漫画家にはなれないな」と思って諦めました。

それから油絵の画家を目指すようになりました。キャンバスに自由に絵を描く感じや絵の具のもちもち感がすごく楽しかったんです。抽象画のような絵を描いていましたね。

美術系の専門学校にも通ってアルバイトをしながら東京や大阪の個展やイベントに出展させてもらったんですが、まったく見向きもされませんでした。ただ今考えると、この経験が今のSNSや自分のキャラクターに対するモチベーションにつながってると思います。

――どういったイベントに出ていたんですか。

アラレ よく覚えているのは東京ビッグサイトのイベントです。絵だけではなく彫刻を出展されている方もいて、刺激がとても大きかったですね。

みんな本気で見せ方を工夫している中で、私は自分の作品を出展するだけになってしまって。知り合いもいない、ツテもない。目立つことが全然できなくて、たまに会場をぐるぐる回っている人が声をかけてくれるくらい。「飛び抜けて目立たないと、一番にはなれないんだ」と気づきました。

「約2年かけてタトゥーを増やしていくうちに…」

――そこからなぜ彫り師を目指したんですか。

アラレ 約2年かけてタトゥーを増やしていくうちに「タトゥーを彫れるっていいな。うらやましいな」と憧れを持つようになったんです。それで「彫り師になるしかない！」と思ってすぐに行動を始めました。

――思い切りがいいですね。どうやって修業するスタジオを探したんですか。

アラレ 最初はスタジオに連絡したり、お客さんとして行ったりしたんですけど、最終的にはタトゥーを彫ってくださっていた彫り師さんに紹介いただいたスタジオに弟子入りしました。色んな人に「彫り師になりたい」と言ってましたね。

――師匠もアラレさんのようにカラータトゥーが得意だった？

アラレ 黒色のインクでグラデーションの絵を描くブラックアンドグレーをメインに彫っていました。日本語を話せる海外の男性です。スタジオにカラータトゥーのインクもありましたが、メインは黒色のタトゥーでした。

――最初の施術は緊張しそうですよね。

アラレ 異常なくらい緊張しました。タトゥーって一生残るものなので失敗できないですよね。

スタジオでの最初のお客さんは男性だったかな。ふくらはぎにスマホサイズの花と蛇のタトゥーを入れさせてもらいました。線を引く日と陰影を作るグラデーションの日と2日にわけたんですけど、完成した時にお客さんがすごく喜んでいて。めっちゃ練習して挑んだので「よし！」と思いました。

感覚をつかむために自分の体で試したり…

――イラストを描くのとタトゥーを彫るのって表現の仕方が違うと思うんですが、実際にはいかがでしたか。

アラレ イラストは平面に描くけど、タトゥーは腕や足など湾曲したところに描きますよね。イラストの場合、キャンバスは白地だけど、タトゥーのキャンバスは人によって異なります。肌の色も真っ白じゃなくて、日本人だと黄味がある。肌の色によって彫った時の色の出方も全然違うんです。

――試行錯誤しながら、自分の中で独学で学んでいったんですか。

アラレ まずは自分の肌でいろいろ試しました。自分の肌を基準にして、お客さんはそれよりも明るい肌の色かとか、私よりもちょっと黒いかなとか、肌の質感とかも見ながら調整して行く感じです。

新しいマシンや針を使うときはとりあえず自分の体で試します。どんな痛みなのか、色の出具合などは自分で確かめた方がわかりやすいので。そうすることで、お客さんに彫るときの感覚が掴めますし、お客さんが痛がっているのに気付けたり、体調を確認することにも繋がります。

――まずはご自身で試すと。

アラレ セルフ人体実験ですね（笑）。自分の肌で先に確かめておけばお客さんに彫る時もかなり安心なので、新しいマシンや技法は必ず自分で試してから使うようにしています。ちなみに、首や足、お腹や腕、あとは顔にもタトゥーが入っています。足は基本的に自分の練習で使っています。

写真＝松本輝一／文藝春秋

〈「左頬にティラノ、もう片方にトラバサミ…」1900万回再生された全身タトゥーの女性彫り師が語る、“顔タトゥー”の理由と“簡単にはススメない”ワケ〉へ続く

（中 たんぺい）