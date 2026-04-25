森山直太朗 フォークシンガー森山直太朗の新曲『愛々』のミュージックビデオが、５月１日21時30分にYouTubeでプレミア公開される。岡田将生主演の話題のTBS系 金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（毎週金曜よる10時〜10時54分）の主題歌を担当しているフォークシンガー森山直太朗。動画配信サービスの再生回数が1位を獲得するなど話題となっているこのドラマのために書き下ろした主題歌『愛々』はドラマ初回