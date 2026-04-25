突然できた『妹』の存在に戸惑うワンコ。一緒に暮らし始めて早6年、少しずつ関係性に変化が…。あまりにも尊い現在のふたりの姿が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で149万回再生を突破。「泣いた…」「優しさで溢れてる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：突然家にやってきた『赤ちゃん』に戸惑う犬→6年間、一緒に育てた結果…あまりにも尊い『成長記録』】 柴犬と赤ちゃん…6年間の成長記録 YouTu