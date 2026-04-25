俳優の綾瀬はるか（４１）が２４日、大阪市内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」の公開記念舞台あいさつに登場。道頓堀のグリコサイン前や、なんばの路上で通行人にラブレターを配るなど、ナニワの街に次々出没した。舞台あいさつ終了後、綾瀬は衣装のまま映画館の外へ。観光客でごった返すなんば広場付近の路上で、道行く人にオレンジ色の封筒に入ったラブレターを手渡した。グリコサイン前でのフォトセッション後