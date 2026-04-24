AA=が、2026年5月13日に発売するライブBlu-ray / DVD『TOUR #7』より、収録曲「CLOUDED MIRROR」のライブ映像を公開した。先週に公開したライブ映像「BLUE&YELLOW」の好評を受け、2週連続での公開となった。「CLOUDED MIRROR」は、アルバム『#7』のキーとなる楽曲で、上田剛士の少し切ないメロディから一転、白川貴善のフロウが響くオフビートなグルーヴが会場を揺らす1曲だという。https://youtu.be/Y_pANomREO8今回の映像作