犬に絶対NGな『トイレ環境』５選 犬のトイレ環境が整っていないと、犬たちは落ち着いて排泄ができないので“失敗”につながってしまいます。ここでは、そんな粗相を助長してしまう犬に絶対NGなトイレ環境をまとめました。 1.人の往来が激しい場所 家の中でも家族の行き来が激しい場所は、犬も落ち着いて排泄することができないので不適切です。排泄中に人の行き来があると、そちらに気を取られてしまい、トイレを失敗