犬に絶対NGな『トイレ環境』５選

犬のトイレ環境が整っていないと、犬たちは落ち着いて排泄ができないので“失敗”につながってしまいます。ここでは、そんな粗相を助長してしまう犬に絶対NGなトイレ環境をまとめました。

1.人の往来が激しい場所

家の中でも家族の行き来が激しい場所は、犬も落ち着いて排泄することができないので不適切です。排泄中に人の行き来があると、そちらに気を取られてしまい、トイレを失敗してしまうこともあります。

玄関や部屋のドア付近、廊下など、人が行き来する場所にトイレを置かないようにしましょう。

2.周りが囲われていない環境

トイレの周りが完全にオープンな環境では、犬が排泄中も常に四方に気を張っていなければならないため、落ち着いてトイレができません。

「早く終わらせなければ」という思いから、出し切っていないのに移動してしまったり、正確な排泄位置を見つけられなかったりするので、トイレの失敗につながります。

3.トイレが狭くて排泄しづらい

トイレのサイズを間違えていると、トイレ環境が悪く、失敗につながる原因になりがちです。

犬は排泄時、排泄場所を確かめるために、その場でくるくると何度か回る習性があります。しかし、トイレが狭いと排泄場所を正確に定められず、結果として少しズレた場所に排泄してしまうことも。

トイレは愛犬の体格を考慮して、余裕でその場でくるくると回り、排泄場所を定められる大きさにしましょう。

4.外の気配や騒音が聞こえやすい場所

落ち着いて排泄できない場所は、犬のトイレ環境として不適切です。そのため、外の気配や騒音が聞こえやすい場所は、外に警戒心が向いてしまい、トイレの失敗率が上がってしまいます。

例えば、玄関や窓際などは、外の音や気配を感じ取りやすい場所です。トイレの失敗を誘発してしまうので、なるべく避けてください。

5.トイレへの動線に柔らかい床材やマットがある

トイレまで移動する途中に、柔らかいマットやカーペットなどを敷いていませんか。犬は足の感触でトイレの場所を確認することもあるため、トイレへの動線に柔らかい床材やマットがあると、そこで排泄してしまうのです。

したがって、トイレへの動線には、なるべくマットや絨毯などを敷くことは控え、近くにおくこともやめましょう。

粗相を減らすための適切な置き場

愛犬の粗相を減らすためには、トイレ環境をどのように改善すべきなのでしょうか。ここでは、トイレの失敗を減らすための適切な置き場やトイレ環境のポイントを解説します。

静かで落ち着いて排泄できる場所 周りが壁などに囲まれている（部屋の四隅など） トイレまでの動線や近くにカーペットやマットを敷かない トイレは余裕でくるくるその場で回れる広さを選ぶ

まずは、上記の4つのポイントを踏まえて、最適なトイレ場所を決めましょう。その後、愛犬のトイレサインを見逃さず、トイレを探す様子を見せたら正しいトイレ場所まで誘導します。

成功したときは大袈裟なくらい褒めて、失敗してしまった時は、叱らずに黙々と静かに片付けてください。これを何回か繰り返すことで、トイレの場所を把握し、成功体験を積み上げてトイレトレーニングを完了させることができるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬のトイレ環境は、落ち着いて排泄できることが重要なポイントです。粗相を減らすためにも、愛犬が安心して排泄できる環境を整えてあげましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)