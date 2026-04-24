福岡県嘉麻市の福祉施設に入居していた幼い姉妹が死亡し、母親が殺人の疑いで逮捕された事件です。母親が、隠れて同居していた内縁の夫と「一緒にいるのが嫌になった」という趣旨の供述をしていることが分かりました。それがなぜ、悲惨な事件につながったのでしょうか。福岡県嘉麻市の母子生活支援施設でことし3月、長女の二彩ちゃん（4）の首を絞めるなどして殺害したとして、4月22日に逮捕された水沼南帆子容疑者（30）。逮捕前