文部科学省などが入る庁舎＝東京都千代田区小学6年と中学3年が対象の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）で、文部科学省は24日、中学英語4技能のうち「聞く・読む・書く」の問題や解答を公表した。デジタル端末を使ったオンライン形式で20〜23日に分散実施していた。残りの技能「話す」のテストは24日以降、5月にかけて行う。生徒は計22問を解いた。このうち全員が共通して取り組んだのは7問で、残りは多くのデータを集