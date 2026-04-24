２６日に投開票される茨城県石岡市議選（定数２２）に向け、立候補者２７人が、現市政継続の是非を巡り、論戦を繰り広げている。読売新聞などが告示前に実施したアンケートでは、改選後の議会で市長の不信任決議案が再び提出された場合、半数超の１５人が「賛成する」と回答した。再可決の阻止を目指す谷島洋司市長にとって厳しい情勢となっている。（成海隆行）市長の不信任決議案が再提出された際の対応については、「賛成す