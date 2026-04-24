よく「立場が人をつくる」と言われるが、社長という立場ほど、それを実感させるものはない。 『社長Talk』で毎週さまざまな経営者にお会いしていると、その背景も性格も実に多様であることに驚かされる。起業家として会社を立ち上げた人、創業家の後継、会社員として出世を重ねた人、プロ経営者として選ばれた人、外部から招聘された人。慎重な人もいれば、明るく雄弁な人もいる。 無口な人もいれば、緻密に物事を積み上