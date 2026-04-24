野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第3弾出演アーティストが発表となった。アナウンスされたのは黒夢、ヤバイTシャツ屋さん、ねぐせ。、dustbox、KREVA、Lucky Kilimanjaro、Penthouse、日食なつこといった計8組。岐阜出身の黒夢、名古屋発のねぐせ。やdustbox、Lucky Kilimanjaroは中津川初出演。ヤバイ