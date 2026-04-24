野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第3弾出演アーティストが発表となった。

アナウンスされたのは黒夢、ヤバイTシャツ屋さん、ねぐせ。、dustbox、KREVA、Lucky Kilimanjaro、Penthouse、日食なつこといった計8組。岐阜出身の黒夢、名古屋発のねぐせ。やdustbox、Lucky Kilimanjaroは中津川初出演。ヤバイTシャツ屋さんはメジャーデビュー10周年を迎える今年、中津川に再降臨となる。また、KREVA、Penthouse、日食なつこは昨年に続いて出演が決定したかたちだ。

“野外フェス発祥の地・中津川に誕生した新たなフェス”として初開催となった昨年の＜中津川 WILD WOOD 2025＞は、2日間で約3万人を動員。2026年は5連休となるシルバーウィークの冒頭2日間にわたって開催される。

チケットのイープラス1次先行受付は5月6日まで。中津川市へのふるさと納税の返礼品としての取り扱いも開始となった。

■＜中津川 WILD WOOD 2026＞

9月19日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月20日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1683-797

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定 ※各日

▼出演アーティスト ※A-Z順

10-FEET、浅井健一、THE CHERRY COKE$、dustbox、FOMARE、GLIM SPANKY、HEY-SMITH、Hump Back、JUN SKY WALKER(S)、KREVA、黒夢、Lucky Kilimanjaro、ねぐせ。、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、Omoinotake、Penthouse、礼賛、レトロリロン、ストレイテナー、水曜日のカンパネラ、ユニコーン、ヤバイTシャツ屋さん …and more！

※日割りは後日発表

▼チケット(全て税込)

・2日通し券 ￥19,800

・中高生割 2日通し券 ￥13,200

※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。

※学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。

・オートキャンプ＋2日通し券 ￥63,800〜

※キャンプサイト(特大)＋テント横付け駐車場＋2日通し券

・コンフォートキャンプ＋2日通し券 ￥38,500〜

※キャンプサイト＋場内駐車場＋2日通し券

・シンプルキャンプ＋2日通し券 ￥28,600〜

※キャンプサイト(駐車場なし)＋2日通し券

・場外駐車場2日券＋2日通し券 ￥27,500〜

※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。

※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。

【イープラス１次先行 ※先着販売】

受付期間：4月10日(金)12:00〜5月6日(水)23:59

受付URL：https://eplus.jp/wildwood2026/

【中津川市へのふるさと納税返礼品として入場券取り扱い】

2日通し券(大人1名分)：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21206/6657956

2日通し券(大人1名、中高生1名)：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21206/6657963

主催：中津川 WILD WOOD実行委員会



【2025年の模様】

▶＜中津川 WILD WOOD 2025＞クイックレポート

▶＜中津川 WILD WOOD 2025＞フォトギャラリー