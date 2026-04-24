今年3月に開催された2026年世界スーパーバイク選手権（WSBK）ポルトガルラウンドのWorldSSPクラスにおいて、中国の二輪車メーカー「張雪オートバイ（張雪機車、ZXMOTO）」が2レース連続で優勝しました。これは中国メーカーにとって、国際大会における歴史的な躍進となります。過去数十年、同大会の優勝はドゥカティ、ヤマハ、カワサキなど欧州や日本の老舗メーカーが独占してきました。2024年4月に設立されたばかりの新興ブランド