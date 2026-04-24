X（旧Twitter）で話題になっているのは、驚きの変貌を遂げたわんこの姿。同じ犬とは思えない写真は記事執筆時点で93万5000回を超えて表示されており、「別犬すぎるｗ」「まゆげでなんとか…」「凛々しく成長しましたね！」などのコメントの他、5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：子犬の時に撮影した『保険証の写真』→現在の顔が…同じ犬とは思えない『衝撃の変化』】 保険証の写真を見てみたら… Xア