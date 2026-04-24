X（旧Twitter）で話題になっているのは、驚きの変貌を遂げたわんこの姿。同じ犬とは思えない写真は記事執筆時点で93万5000回を超えて表示されており、「別犬すぎるｗ」「まゆげでなんとか…」「凛々しく成長しましたね！」などのコメントの他、5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：子犬の時に撮影した『保険証の写真』→現在の顔が…同じ犬とは思えない『衝撃の変化』】

保険証の写真を見てみたら…

Xアカウント「@pretty_solulu」の投稿主さんは、チワワ × ポメラニアンの『そる』ちゃん、マルチーズ × プードルの『うる』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回の主役は、そるちゃん。子犬期に撮影した、『保険証の写真』を投稿したそうです。

保険証の写真を撮影したのは、そるちゃんが子犬のとき。当時のそるちゃんは生後2ヶ月頃で、柔らかくふわふわな赤ちゃんの毛並みをしていたといいます。また、黒い差し毛が多く生えており、黒～茶のカラーだったそう。

あまりの変貌にビックリ！！

次に紹介されたのは、現在のそるちゃんの姿です。そるちゃんは、毛色がすっかり明るい茶色に変わり、毛並みもフワフワに！垂れていた耳もピンと立ち上がり、まるで別犬のような姿になっていたのです…！

色から顔つきまで、すっかり変わってしまったそるちゃん。たったひとつ、凛々しいまゆげだけは面影を感じます…。

もはや「成長」ではくくれないほどの変わりっぷりに、投稿主さんも改めて驚いてしまったとか。この写真では、もしかすると本人確認を通すのは難しいかもしれませんね…！？

この投稿には、「毛色からしてまるで別ポメ」「振り幅えぐすぎて笑うｗ」「もはや進化というより転生」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「@pretty_solulu」には、他にもそるちゃん＆うるちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@pretty_solulu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。