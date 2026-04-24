演歌歌手の藤あや子（64）が、朝早くから作ったというお弁当を披露した。【映像】藤あや子、夫婦の乾杯ショット＆ワンオペお弁当2017年4月9日に、24歳年下の男性との結婚を発表した藤。これまでブログで、「いい夫婦の日」とコメントし、グラスを合わせる乾杯ショットや、「愛情がたっぷり込められていますね！」「ご主人様も元気モリモリです！」などと反響が寄せられた、2人分の手料理が並ぶ食卓を披露してきた。2026年3月