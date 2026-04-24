4月24日 公開 コナミデジタルエンタテインメントは、隠しコマンドとしておなじみの「↑↑↓↓←→←→BA」、通称コナミコマンドが4月25日に40周年を迎えることを記念し、特別サイトを公開した。 「↑↑↓↓←→←→BA」は、ゲームファン以外にも広く知られる隠しコマンド。1986年4月25日に発売されたファミリーコンピュータ「グラディウス」に初めて搭載された。 今回、このコマン