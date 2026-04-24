【↑↑↓↓←→←→BA】コナミコマンド40周年を記念したサイトが公開！ファミコン版「グラディウス」など6タイトルの楽曲が配信開始
4月24日 公開
□「↑↑↓↓←→←→BA」40周年記念サイトのページ 【収録タイトル】 「グラディウス（FC） ORIGINAL SOUNDTRACK」 「沙羅曼蛇（FC） ORIGINAL SOUNDTRACK」 「グラディウスII（FC） ORIGINAL SOUNDTRACK」 「グラディウスIII（SFC） ORIGINAL SOUNDTRACK」 「ネメシス（GB） ORIGINAL SOUNDTRACK」 「ネメシスII（GB） ORIGINAL SOUNDTRACK」 【配信プラットフォーム（ダウンロード）】 「着信★うた♪」 「iTunes Store」 「Amazon Music」 「music.jp」 「ドワンゴジェイピー」 「レコチョク」 「mora」 「OTOTOY」 【配信プラットフォーム（ストリーミング）】 「Apple Music」 「YouTube Music」 「Amazon Music Unlimited」 「Amazon Music Prime」 「Spotify」 「KKBOX」 「AWA」 「LINE MUSIC」 「Rakuten music」 「Deezer」 「TIDAL」
※その他、下記のサービスでご利用可能です。 「TikTok」 Facebook/Instagram 【配信アルバム】 【40周年記念デザインTシャツ】
（C)Konami Digital Entertainment
コナミデジタルエンタテインメントは、隠しコマンドとしておなじみの「↑↑↓↓←→←→BA」、通称コナミコマンドが4月25日に40周年を迎えることを記念し、特別サイトを公開した。
「↑↑↓↓←→←→BA」は、ゲームファン以外にも広く知られる隠しコマンド。1986年4月25日に発売されたファミリーコンピュータ「グラディウス」に初めて搭載された。
今回、このコマンド誕生40周年を記念し、ファミコン版「グラディウス」をはじめとするレトロゲーム6タイトル、全98曲の楽曲が、4月24日よりダウンロード＆ストリーミングサービスで配信開始された。
また、本日より、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand（マーチ オンデマンド）」にて、40周年記念デザインTシャツの販売も開始。隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」や、ファミコン版「グラディウス」40周年記念ロゴなどをモチーフに、ゲームファンが日常でも楽しめるデザインが用意される。
「↑↑↓↓←→←→BA」40周年記念サイトはPROJECT ZIRCON公式サイト内にて公開されている。
□「↑↑↓↓←→←→BA」40周年記念サイトのページ
□Amazon「PROJECT ZIRCON×FCグラディウス40th」のページ
※その他、下記のサービスでご利用可能です。 「TikTok」 Facebook/Instagram 【配信アルバム】 【40周年記念デザインTシャツ】
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