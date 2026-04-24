山形がクラブ創設30周年を記念したレジェンドマッチの開催を発表したJ2のモンテディオ山形は4月16日、クラブ創設30周年を記念した「レジェンドマッチ」を5月31日にNDソフトスタジアム山形で開催すると発表した。かつてブルーのユニフォームを纏い、スタジアムを熱狂させた歴代のヒーローたちが聖地に集結する一戦に、ファンからは「懐かしすぎて涙出そう」「めちゃくちゃ豪華」と大きな反響を呼んでいる。1996年にNEC山形から