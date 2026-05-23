GW最終日に福島県郡山市の磐越道で起きたバス事故では、新潟市にある私立北越高校のソフトテニス部員の1人が命を落とし、17人が重軽傷を負った。【写真を見る】「ズボンがずり下がって下着が見えて…」“異様な姿”が目撃されていた運転手福島県警は目下、過失運転致死傷容疑で逮捕した若山哲夫容疑者（68）がハンドルを預けられるに至った経緯を調べている。この惨事を巡っては、バス会社「蒲原（かんばら）鉄道」と北越