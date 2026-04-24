フジテレビ系バラエティー『小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに2人旅』（2日後7：00）が5月6日に放送されることが明らかとなった。【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ今回、20年来の友人である小泉とムロは、沖縄県・石垣島を訪れる。「皆さんご存じの通り、忘れ物があるんです！ここに！」と意気込むムロと、「やり残したことがありますね！」と話す小泉。二人の忘れ物、それは…地球上で泳ぐスピー