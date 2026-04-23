核軍縮などを巡り、世界各国の政府代表が議論するNPT再検討会議がアメリカ・ニューヨークの国連本部で開幕します。被爆者から託された思いを胸に、広島から現地へ向かう高校生を取材しました。広島なぎさ高校の曽根川裕子さんと山本かの子さん。4月27日から始まるNPT＝核拡散防止条約再検討会議にあわせて国連本部のあるアメリカ・ニューヨークへ派遣されます。191の国と地域が加盟するNPTはアメ