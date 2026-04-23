ヤクルト陸上部所属で、国学院大時代に箱根駅伝へ4年連続で出走した伊地知賢造（24）が4月19日に自身のInstagramを更新し、結婚したことを報告した。投稿では、今年2月にかねて交際していた相手と入籍したことを明かし、「これから明るい家庭を築いていこうと思います！！」とつづっている。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」