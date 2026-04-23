元バレーボール女子日本代表の木村沙織（39）が4月17日に自身のInstagramを更新し、韓国での親子コーデを公開した。投稿では「二人分の着回し考えるの楽しいけど大変だよね」とつづり、旅行中はたくさん洋服を持って行けない中で、親子2人分の着回しを考える難しさを明かしている。 【画像】長澤まさみ、赤いドレスで中山競馬場に降臨「美しすぎる」「この顔で馬券外してるんだぜ」とツッコミも 公開