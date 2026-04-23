元バレーボール女子日本代表の木村沙織（39）が4月17日に自身のInstagramを更新し、韓国での親子コーデを公開した。投稿では「二人分の着回し考えるの楽しいけど大変だよね」とつづり、旅行中はたくさん洋服を持って行けない中で、親子2人分の着回しを考える難しさを明かしている。

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公開された動画では、空港とみられる場所で木村が子どもを抱っこし、赤いリュックを載せたカートを横に親子で登場。木村は黒のキャップにラグランTシャツ、ゆったりしたパンツ、チェック柄のシャツを重ねたボーイッシュな装いで、子どもも色味を合わせたカジュアルコーデを見せており、自然体ながらおしゃれな雰囲気が印象的だ。

【画像】韓国で親子コーデを披露した木村（画像は木村沙織公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「なんかセンスあるぅ しかもママでも可愛さあるぅ」「さおりん 親子で素敵すぎる！ お洒落」「3歳児でも楽しめましたか？ 移動とか大変じゃなかったですか？」「ボーイッシュですね！」といった声が寄せられている。