高知県内19の酒蔵の土佐酒を集めた試飲販売会が4月22日から高知市の高知大丸で開かれています。この試飲販売会は高知銀行が2026年3月、地方創生担当大臣表彰を受賞したことを記念して企画したものです。高知銀行は2024年に県内唯一の酒米精米工場を復活させ、品質の向上や精米から販売まで酒造りを支えた取り組みが評価されました。会場には高知県内にある19の全酒蔵から35種類の土佐酒が集まり、試飲・販売が行われていて、23日も