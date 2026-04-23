高知県の今城教育長は4月23日の会見で、今年度（2026年度）から高知県内10の小学校で導入している「チーム担任制」について5月、各校を訪問して取り組み状況の把握につとめると述べました。高知県教育委員会では若手教員の増加と負担増に対応するため、今年度から複数の教員で学級運営をおこなう「チーム担任制」を県内10の小学校で導入しています。23日の定例会見で県の今城教育長はチーム担任制の運営について