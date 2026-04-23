退職代行サービス「モームリ」の公式X（旧Twitter）は4月23日、投稿を更新。新規受付の再開と、経営体制の変更を発表しました。【モームリ、新規受付再開】「事業再開が優先なんだね」同アカウントは「退職代行モームリの新規受付を再開いたしました」と報告。「利用者の皆様ならびに関係企業の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪しました。掲載した画像には「株式会社アルバトロス（