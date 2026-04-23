「もう無理だろ」退職代行モームリ、新規受付を再開「またお世話になります」「イタチごっこの始まり」
退職代行サービス「モームリ」の公式X（旧Twitter）は4月23日、投稿を更新。新規受付の再開と、経営体制の変更を発表しました。
【モームリ、新規受付再開】
掲載した画像には「株式会社アルバトロス（本社：神奈川県横浜市）は、当社および前代表取締役 谷本慎二が弁護士法違反および組織犯罪処罰法違反により起訴された事実を厳粛に受け止めております」「令和8年4月1日付で、谷本慎二は代表取締役を辞任し、後任として浜田優花が代表取締役に就任いたしました」などと書かれています。
コメントでは「またお世話になります。よろしくお願いします」「需要はあります。多くの人を助けてるのも事実。頑張ってください」「もう無理だろ」「利用者の不安より、事業再開が優先なんだね」「また同じ事繰り返すのに再開しても意味無いのにw イタチごっこの始まり」「GWという絶好の稼ぎ時の前にしっかり復活してくるのかしこい」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【モームリ、新規受付再開】
「事業再開が優先なんだね」同アカウントは「退職代行モームリの新規受付を再開いたしました」と報告。「利用者の皆様ならびに関係企業の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪しました。
掲載した画像には「株式会社アルバトロス（本社：神奈川県横浜市）は、当社および前代表取締役 谷本慎二が弁護士法違反および組織犯罪処罰法違反により起訴された事実を厳粛に受け止めております」「令和8年4月1日付で、谷本慎二は代表取締役を辞任し、後任として浜田優花が代表取締役に就任いたしました」などと書かれています。
2月2日以来のポスト同アカウントは、2月2日に「本日の退職代行実績」を報告して以来、投稿を更新していませんでした。今後、信頼を取り戻していくことはできるのか、注目です。
(文:多町野 望)