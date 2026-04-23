２０２０年４月２３日に新型コロナウイルス肺炎のため亡くなった妻・岡江久美子さん（享年６３）。夫で俳優の大和田獏が命日を報告した。大和田は２３日に自身のインスタグラムを更新し、「今日、４月２３日は６回目の命日です。仏教では７回忌になるんです。あれから６年．家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました」と思いを吐露。「失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です。久美子