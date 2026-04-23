負の連鎖が止まりません。ドラゴンズは6位。20試合以上で勝率1割台となるのは球団初。不名誉な記録となってしまいました。ドロ沼脱出のカギを元ドラゴンズの祖父江大輔さんに聞きました。 祖父江大輔さんの鋭い目線がとらえた“ソブ目線”！ 『喝！ドロ沼脱出へ…大量得点で勝つ！』 「ちょっと喝入れさせてください。これまで4勝しましたけど、この4勝というのは、大量得点で勝ったことやスカっという気持ちで勝