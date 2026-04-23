喫煙やポイ捨てよりも、問われているのは“人間性”かもしれない。来日していたBTSのRMが渋谷の禁煙区域で喫煙し、さらにポイ捨てをしたと報じられ、批判を浴びている。【衝撃】BTS・RM、渋谷で注意されても喫煙＆ポイ捨て？報じた『週刊文春』は、RMが警備員に注意されても吸い続けたことや、床に捨てられた吸い殻を女性スタッフが膝をついて拾ったと伝えた。もしこれが事実であれば、問題は単なる喫煙のマナー違反にとどまらない