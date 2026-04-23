高知県四万十町の新しい町長となった山脇光章氏が4月23日、四万十町役場に初登庁しました。四万十町役場に初登庁したのは、4月12日の町長選で初当選を果たした山脇光章氏です。職員たちの出迎えを受けた山脇新町長は早速、約100人の職員を前に初めての訓示をしました。■山脇光章 四万十町長「町の主人公は町民の皆様であるという原点、これをモットーに私も頑張りたいと思いますし、職員の皆さんも町民の皆様の傍に立ち、声