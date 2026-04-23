今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【千冬の自作レンズ】凹レンズを使って超望遠のテレフォトレンズを作ってみた(前編)』という津万利とどさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）日帰り旅行祭N2026に参加させていただいた動画で使ったレンズができるまでの動画です。﻿【千冬の自作レンズ】凹レンズを使って超望遠のテレフォトレンズを作ってみた(前編)カメラのレンズを自作してみたとの動画が