フランスで36店舗を展開するベーカリーを手がけるパン職人・石川芳美さん。現在は女性起業家・クリエーターとしても活躍する彼女ですが、そのキャリアは決して順風満帆ではありませんでした。かつて広島でパン教室を立ち上げ、生徒300人・スタッフ20人規模へと拡大。事業は順調に見えたものの、「どうしてそんなに働くの?」「家にいられないの?」という周囲の声や、増え続ける仕事に追い詰められ、やがてうつ病を発症します。すべ