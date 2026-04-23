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【プレミアリーグ第34節】(バイタリティ スタジアム)ボーンマス 2-2(前半0-0)リーズ<得点者>[ボ]エリー・ジュニオール・クルピ(60分)、ラヤン(85分)[リ]オウンゴール(68分)、ショーン・ロングスタッフ(90分+7)<警告>[ボ]エリー・ジュニオール・クルピ(25分)、アレックス・ヒメネス(41分)、エバニウソン(90分+5)観衆:11,226人└スタメン続く田中碧、ピンチ凌ぐ守備もボールロストで失点関与…リーズは90+7分劇的同点弾