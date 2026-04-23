◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5ー1中日(22日、前橋)巨人は前日に続いて中日に勝利。試合後に投打のヒーローが登場しました。4度目の先発で5回10奪三振1失点に抑えた竹丸和幸投手は「2回に一気に先制してくれたので投げやすかったです。しっかり腕振って(4回の)ピンチを脱出することが出来てよかったです」とコメント。自身最多の10奪三振には「うれしいです」と笑顔を浮かべ、2回の佐々木俊輔選手と石塚裕惺選手のタイムリーには「楽