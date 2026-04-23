【全2回（前編／後編）の後編】入社式といえば、桜の季節の風物詩。しかし、近年は桜が散るよりも早く去って行く新入社員の方が、風物詩になりつつあるのかもしれない。一体どうしてこんなことになってしまうのか。人事・総務担当者ならずとも知っておきたい、驚愕（きょうがく）の最新事情に迫る。＊＊＊【写真を見る】貴重な新入社員を“おもてなし”。有名企業が入社式に呼んだ有名人の顔ぶれ。大物歌舞伎俳優に“令和最強