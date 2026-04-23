EXILEが21、22の両日、3年4カ月ぶりの東京ドーム公演を行った。アンコールではB’zの松本孝弘がサプライズで登場。奇跡のコラボで8万人を沸かせた2日間を締めた。火柱とともに松本の甲高いギターが鳴り響くと4万人が総立ちになった。先月配信されたコラボ曲「24karatsGOLDLEGACYfeat.松本孝弘」を披露。松本の正面に陣取ったAKIRA（44）は終始拳を振り上げ、興奮を隠さなかった。演奏を終えた松本は大歓声に両手でサム