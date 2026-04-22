子どものSNS利用をめぐって総務省が事業者への規制強化に向けた議論を本格化させています。事業者による「年齢確認の厳格化」を検討しています。子どものSNS利用をめぐっては、動画への依存やメンタルヘルスへの影響、闇バイトの勧誘などのリスクが問題視されています。こうした中で、総務省で開かれた有識者会議では、事業者への規制などを含めた法改正について議論されました。従来の携帯電話会社による未成年へのフィルタリング