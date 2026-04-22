19日、川崎市多摩区の公園に設置されていた金属製のポールが折れ、近くで遊んでいた小学生男児がポールの下敷きになり右足を骨折する事故があった。 ポールが折れた原因は経年劣化および小学生たちがポールを揺らすなどしたためだという。なお、報道によると、このポールは設置の際の必要な届け出がなく、誰が何の目的で設置したのか不明であり、いつの間にか公園にあったものだという。 ネット