埼玉県の山間部にある秩父市。豊かな自然が人気の一方で、これまで再開発や観光地化が進んでいなかった市街地にも今、若い世代がこぞって訪れているそうです。市の担当者も驚きの人気のワケとは？きょう、行列ができていたのは、埼玉県秩父・長瀞町のロープウェイ乗り場。皆さんのお目当てが…記者「見てください！絶景が広がっています」秩父の雄大な景色が楽しめるテラス。去年7月のオープン以来、大人気スポットに。20代「すご