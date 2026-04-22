◇セ・リーグ中日―巨人（2026年4月22日前橋）中日・桜井頼之介投手（22）が3回6安打4失点（自責3）でKOを喫した。2回1死一、三塁から佐々木に先制打を献上。なおも2死一、三塁からは20歳の石塚に痛打された。1ストライクから投じたカーブをはじき返された一打は右翼フェンス直撃の2点適時三塁打。さらに続くダルベックを打ち取った飛球は前橋の夜風に流された。野手陣は誰も捕球できず…。結果は一塁手・阿部の失策。味