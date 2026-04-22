俳優のトリンドル玲奈（34）が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の完成披露試写会に登壇。今年2月に第1子出産後初の公の場となった。【全身ショット】ママになっても…スラリ美脚を見せるトリンドル玲奈美脚ちらりの膝上丈の純白衣装で登場。髪型はショートヘアだった。毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎（唐沢寿明）のアシスタントのモンテレオーネ怜華役を演じた。「台